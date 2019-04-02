HABER

İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi anket şirketi, ne açıklamıştı?

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinde YSK'nın ve AA'nın kesin olmayan verileri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi anket şirketi şu ana kadarki kesin olmayan sonuçlara yaklaştı?

İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi anket şirketi, ne açıklamıştı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin olmayan verilerine göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın önünde gözüküyor. İzmir ve Ankara’da da CHP adaylarının seçimi önde tamamladığı görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre de İmamoğlu yüzde 48.79, Yıldırım ise yüzde 48.51 oya sahip. Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50.9, AK Parti’li Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.1’de. İzmir’de ise CHP’nin adayı Tunç Soyer yüzde 58.06, AK Parti’li Nihat Zeybekci ise yüzde 38.67 oy aldı.

Peki, anket şirketleri İstanbul, İzmir ve Ankara için sonuçlarda neyi öngörüyordu? İşte anket tahminleri...

İSTANBUL

Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.12) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 43.36)

Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.7) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 48.8)

ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.6) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 47.2)

Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 48.2) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 50.3)

AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.1) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 52.2)

ANKARA

Mediar (8-19 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 42.86) – Mansur Yavaş (Yüzde 45.06)

ORC (21-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 48.6) – Mansur Yavaş (Yüzde 47.9)

Piar (20-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 43.2) – Mansur Yavaş (Yüzde 54.7)

AKAM (29 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 44.1) – Mansur Yavaş (Yüzde 54.8)

İZMİR

Mediar (8-19 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 37.96) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 56.20)

ORC (21-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 42.3) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 54.7)

Piar (20-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 35.6) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 63.1)

AKAM: (29 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 32.2) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 66.4)


Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Bu köyden 2 belediye başkanı çıktıBu köyden 2 belediye başkanı çıktı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik ettiMelih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti
Anahtar Kelimeler:
Ankara Seçim Sonuçları İstanbul Seçim Sonuçları İzmir seçim sonuçları anket şirketleri Anket Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Diğer Haberler
Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

Bu köyden 2 belediye başkanı çıktı

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

İlginç anlar! Fatma Şahin tebrikleri kabul ederken bir vatandaş yere uzandı

Fatma Şahin tebrikleri kabul ederken bir vatandaş yere uzandı

Zekiye Tekin sekreter olarak girdiği belediyeye başkan oldu

Sekreter olarak girdi belediye başkanı oldu! İşte hikayesi...

Ömer Çelik'ten seçimlere dair önemli açıklama: Tek bir oy bile hibe edilmeyecek

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Antalya'da çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.