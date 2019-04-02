İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi anket şirketi, ne açıklamıştı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin olmayan verilerine göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın önünde gözüküyor. İzmir ve Ankara’da da CHP adaylarının seçimi önde tamamladığı görülüyor.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre de İmamoğlu yüzde 48.79, Yıldırım ise yüzde 48.51 oya sahip. Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50.9, AK Parti’li Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.1’de. İzmir’de ise CHP’nin adayı Tunç Soyer yüzde 58.06, AK Parti’li Nihat Zeybekci ise yüzde 38.67 oy aldı.

Peki, anket şirketleri İstanbul, İzmir ve Ankara için sonuçlarda neyi öngörüyordu? İşte anket tahminleri...

İSTANBUL



Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.12) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 43.36)

Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.7) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 48.8)

ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.6) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 47.2)

Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 48.2) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 50.3)

AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.1) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 52.2)