İstanbul, Ankara, İzmir... Hangi anket şirketi, ne açıklamıştı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin olmayan verilerine göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın önünde gözüküyor. İzmir ve Ankara’da da CHP adaylarının seçimi önde tamamladığı görülüyor.
Anadolu Ajansı’nın verilerine göre de İmamoğlu yüzde 48.79, Yıldırım ise yüzde 48.51 oya sahip. Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50.9, AK Parti’li Mehmet Özhaseki ise yüzde 47.1’de. İzmir’de ise CHP’nin adayı Tunç Soyer yüzde 58.06, AK Parti’li Nihat Zeybekci ise yüzde 38.67 oy aldı.
Peki, anket şirketleri İstanbul, İzmir ve Ankara için sonuçlarda neyi öngörüyordu? İşte anket tahminleri...
İSTANBUL
Mediar (8-19 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.12) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 43.36)
Optimar (19-22 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.7) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 48.8)
ORC (21-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 49.6) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 47.2)
Piar (20-27 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 48.2) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 50.3)
AKAM (29 Mart): Binali Yıldırım (Yüzde 46.1) – Ekrem İmamoğlu (Yüzde 52.2)
ANKARA
Mediar (8-19 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 42.86) – Mansur Yavaş (Yüzde 45.06)
ORC (21-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 48.6) – Mansur Yavaş (Yüzde 47.9)
Piar (20-27 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 43.2) – Mansur Yavaş (Yüzde 54.7)
AKAM (29 Mart): Mehmet Özhaseki (Yüzde 44.1) – Mansur Yavaş (Yüzde 54.8)
İZMİR
Mediar (8-19 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 37.96) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 56.20)
ORC (21-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 42.3) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 54.7)
Piar (20-27 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 35.6) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 63.1)
AKAM: (29 Mart): Nihat Zeybekci (Yüzde 32.2) – Mustafa Tunç Soyer (Yüzde 66.4)