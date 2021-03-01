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İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? Ankara, İzmir ve İstanbul risk haritası...

01.03.2021 23:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? Ankara, İzmir ve İstanbul risk haritası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin koronavirüs risk haritası hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kademeli normalleşme sürecine geçişte risk haritasında yer alan illere göre kısıtlama ve esnetmeye yönelik kararların güncelleneceğini duyurdu. Vatandaşlar, yapılan açıklamanın ardından arama motorları üzerinden "İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul risk durumu!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre koronavirüs risk haritası, vaka sayılarına göre dört gruba ayrıldı. Vakaların en yaygın olduğu iller arasında yer alan bölgeler kırmızı ve turuncu renkte belirlendi. Büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar ise "İstanbul hangi risk grubunda?", "Ankara hangi risk grubunda?", "İzmir hangi risk grubunda?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamaların gevşetilmesinin risk haritasına bağlı olduğuna dikkat çekmesinin ardından, "hangi iller yüksek riskte?" soruları gündemde en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. İşte, Türkiye'nin korona virüs risk haritası hakkında detaylar...

İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan risk haritasına yönelik açıklamada bulundu. Buna göre; yüksek ve çok yüksek riskli iller turuncu ve kırmızı renkte vurgulanırken, orta ve düşük riskli iller sarı ve mavi renkte belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritaya göre; İstanbul ve İzmir yüksek risk grubunda yer alırken, Ankara orta risk grubundaki iller arasında.

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