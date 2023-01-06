İstanbul, Ankara, İzmir... Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağışı geliyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi

Kurak geçen kış sebebiyle vatandaşlar 'kar yağışı olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR... ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE KAR YAĞACAK MI?

Yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediği belirtildi. İzmir'de ise yağış beklentisinin olmadığı hatta sıcaklıkların 15 dereceye ulaşacağı duyuruldu.

