HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul, Ankara, İzmir... Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağışı geliyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi

İstanbul, Ankara, İzmir... Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağışı geliyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi

06.01.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes 'Kar ne zaman yağacak? Kar yağışı olacak mı?' sorularına yanıt ararken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, hafta sonunda yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu haberinin detayları...

İstanbul, Ankara, İzmir... Hava durumu nasıl olacak? Herkesin beklediği kar yağışı geliyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi

Kurak geçen kış sebebiyle vatandaşlar 'kar yağışı olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

saa

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR... ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE KAR YAĞACAK MI?

Yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara'da hafta sonu yağış beklenmediği belirtildi. İzmir'de ise yağış beklentisinin olmadığı hatta sıcaklıkların 15 dereceye ulaşacağı duyuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tramvayla otomobil çarpıştı! Seferler durdurulduTramvayla otomobil çarpıştı! Seferler durduruldu
Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'
6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı Ankara İstanbul İzmir son dakika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Bakan Soylu'dan 'telefon görüşmesi' göndermesi! "Takmış kafaya Cumhurbaşkanı olacak"

Bakan Soylu'dan 'telefon görüşmesi' göndermesi! "Takmış kafaya Cumhurbaşkanı olacak"

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.