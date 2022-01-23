Son dakika: İstanbul-Ankara karayolu ulaşımı durdu

Son dakika... Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı geçişinin tüm araçlara, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin ise TIR trafiğine kapatıldığını açıkladı. 21.00 sularında açıklanan karar göre İstanbul-Ankara arasındaki TEM Otoyolu ve Devlet Karayolu da tüm araç trafiğine kapatıldı.

ANKARA VALİSİ: YOLA ÇIKANLARA BEKLETİLECEK

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." ifadelerini kullandı.

Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden

İstanbul

istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 23, 2022

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

YOLLARDA SON DURUM

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:



İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.

Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.

Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.



