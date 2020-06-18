İstanbul Ankara ve Bursa'da da Artık Maske Takmak Zorunlu

İstanbul, Ankara ve Bursa valilikleri Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini duyurdu. Açıklamalar bugün toplanan Bilim Kurulu’nun bu yöndeki önerisinin ardından geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul’da maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya maskeli emojiyi kullanarak yaptığı paylaşımında, “Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” ifadelerini kullandı. Yerlikaya’nın paylaştığı bağlantıda Valilik açıklaması yer aldı. Açıklamada, ‘’Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; 1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, 2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır’’ denildi.

Ankara Valiliği’nin Twitter hesabında da “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” açıklamasıyla maske zorunluluğu duyuruldu. Valilik açıklamasında, ‘’1-Kurulumuz kararlarıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, 2-Vatandaşlara doğrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcıcısı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarında (Tapu, Nüfus, Sosyal Güvenlik Merkezi, İş-Kur, Vergi Dairesi, Belediye Hizmet Birimleri, PTT Şubeleri, SYDV’ları vb. kurumlar) randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılmasına, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanların ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina çevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına(en az birbuçuk metre aralıklı olarak) ve maske takmalarına,

3-Kurum görevlilerinin sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmamaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunmalarına, 4-Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel işyerlerinin önlerinde ve çevresinde, Para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet vb.yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve metro duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına, Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, oy birliği ile karar verildi’’ ifadeleri yer aldı. Bursa Valiliği açıklamasında da ‘’17 Haziran 2020 tarihinde toplanan “Bilim Kurulunun” tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir’’ ifadelerini kullandı.