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İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saatleri | İftara ne kadar kaldı?

22.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman halkın yokun hissini tattığı Ramazan ayında oruç için iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı araştırmaya başladı. Diyanet İşleri’nin yayınladığı imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. Belirlenen iftar saatlerine göre 22 Nisan 2021 yani bu akşam İstanbul'da 19:58'de, Ankara'da 19:40'ta, İzmir'de 20:01'de oruç açılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saatleri | İftara ne kadar kaldı?

Ramazan geldi ve oruçlar tutulmaya başlandı. İslam alemi için büyük önemi bulunan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz. İşte il il iftar vakitleri…

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

İstanbul'un gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

Ankara'nın gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ANKARA İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

İzmir'in gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İZMİR İFTAR SAATLERİ

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ankara İstanbul İzmir iftar

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