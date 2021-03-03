HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

03.03.2021 00:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? kademeli normalleşme sürecine geçiş döneminde en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kısıtlamaların bazı illerde gevşetileceği duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı son durum hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların, illerde görülen vaka sayılarına göre gevşetileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen risk haritasına göre bazı illerde uygulanan sınırlamalar kalktı. Vatandaşlar ise "hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı son durum!

İstanbul, Ankara ve İzmir hafta içi sokağa çıkma yasağı son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamaya göre, hafta içi tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama saatleri bir süre daha 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Kovid-19 Risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskte vakaların görüldüğü illerde Pazar günleri kısıtlama uygulanmaya devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınızTürkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız
SunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarasıSunExpress iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, rezervasyon ve iptal numarası
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Ankara İstanbul İzmir Fahrettin Koca Kabine Toplantısı Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

Annesini paylaştı! 'Ben Mediha'nın kızıyım'

Annesini paylaştı! 'Ben Mediha'nın kızıyım'

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 12 bine yaklaştı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Türkiye'den BM'de Suriye çıkışı: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Survivor İletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu kazanan takım!

Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?

Süper loto sonuçları açıklandı mı? 2 Mart süper loto çekiliş sonuçları!

Süper loto sonuçları açıklandı!

Bakan Koca: Tüm iller mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

Bakan Koca haritayı paylaşarak uyardı

Kamyondan fırlayan lastikten son anda koşarak kurtuldu

Kamyondan fırlayan lastikten koşarak kurtuldu

Kastamonu'da dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Dereye uçan aracı izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.