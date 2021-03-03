İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların, illerde görülen vaka sayılarına göre gevşetileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen risk haritasına göre bazı illerde uygulanan sınırlamalar kalktı. Vatandaşlar ise "hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı son durum!



İstanbul, Ankara ve İzmir hafta içi sokağa çıkma yasağı son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamaya göre, hafta içi tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama saatleri bir süre daha 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Kovid-19 Risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskte vakaların görüldüğü illerde Pazar günleri kısıtlama uygulanmaya devam edecek.

