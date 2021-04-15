İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saatleri

Ramazan geldi ve oruçlar tutulmaya başlandı. İslam alemi için büyük önemi bulunan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz. İşte il il iftar vakitleri…

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

İstanbul'un gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

Ankara'nın gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ANKARA İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

İzmir'in gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İZMİR İFTAR SAATLERİ

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)