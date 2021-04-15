HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saatleri

İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saatleri

15.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman halkın yokun hissini tattığı Ramazan ayında oruç için iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı araştırmaya başladı. Diyanet İşleri’nin yayınladığı imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. Belirlenen iftar saatlerine göre 15 Nisan 2021 yani bu akşam İstanbul'da 19:48'de, Ankara'da 19:31'de, İzmir'de 19:52'de oruç açılacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir akşam namazı saatleri

Ramazan geldi ve oruçlar tutulmaya başlandı. İslam alemi için büyük önemi bulunan Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını açmak için yaşadıkları ilde akşam ezanı yani iftar saat kaçta merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz. İşte il il iftar vakitleri…

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

İstanbul'un gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

Ankara'nın gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ANKARA İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

İzmir'in gün gün iftar saatlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İZMİR İFTAR SAATLERİ

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Titanik ne zaman battı ve kaç kişi öldü?Titanik ne zaman battı ve kaç kişi öldü?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ankara İstanbul İzmir Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Aşka geldi! Sevgilisinin kucağında...

Aşka geldi! Sevgilisinin kucağında...

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.