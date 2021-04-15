HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul, Ankara ve İzmir'de memurlar kaça kadar çalışacak? İşte kamudakilerin çalışma saatleri

İstanbul, Ankara ve İzmir'de memurlar kaça kadar çalışacak? İşte kamudakilerin çalışma saatleri

15.04.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 vaka sayılarındaki artıştan dolayı Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanma döneminde; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde kamuda çalışan memurlar için esnek çalışma saati uygulanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de memurlar kaça kadar çalışacak? İşte kamudakilerin çalışma saatleri

Özellikle hamile, engelli gibi birçok memur ise idari izinli sayılacak. Kamu çalışma saatleri, koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeniden düzenlendi. Kabine toplantısı sonrası alınan karar kapsamında; kamuda çalışma saatleri belirlendi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE MEMURLAR KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai tekrardan yaygınlaştırılacak. Kamuda, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli olacak.

Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ya da dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami seviyede istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (süt izni kullananlar, hamile çalışanlar, engelli çalışanlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, 60 yaş üzerindeki personeller) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI!

İşte genelgede yer alan bilgiler:
Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

SOKAK KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?

  1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

  • Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

  • Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.


    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
    İşte narsist insanların özellikleri…İşte narsist insanların özellikleri…
    Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
    Anahtar Kelimeler:
    Ankara İstanbul İzmir

    En Çok Okunan Haberler

    Yeniden bir karar alabiliriz

    Yeniden bir karar alabiliriz

    Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Çarpıcı yorum

    Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Çarpıcı yorum

    Kucak pozunu hemen sildi: 'Ayıp'

    Kucak pozunu hemen sildi: 'Ayıp'

    Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

    Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

    9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

    9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

    İlginizi Çekebilir

    iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

    iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

    İllere göre haftalık vaka sayıları!

    İllere göre haftalık vaka sayıları!

    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

    Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

    Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.