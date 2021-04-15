İstanbul, Ankara ve İzmir'de memurlar kaça kadar çalışacak? İşte kamudakilerin çalışma saatleri

Özellikle hamile, engelli gibi birçok memur ise idari izinli sayılacak. Kamu çalışma saatleri, koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeniden düzenlendi. Kabine toplantısı sonrası alınan karar kapsamında; kamuda çalışma saatleri belirlendi.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai tekrardan yaygınlaştırılacak. Kamuda, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli olacak.
Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ya da dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami seviyede istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (süt izni kullananlar, hamile çalışanlar, engelli çalışanlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, 60 yaş üzerindeki personeller) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI!
İşte genelgede yer alan bilgiler:
Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.
SOKAK KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?
1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.