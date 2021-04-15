İstanbul, Ankara ve İzmir'de memurlar kaça kadar çalışacak? İşte kamudakilerin çalışma saatleri

Özellikle hamile, engelli gibi birçok memur ise idari izinli sayılacak. Kamu çalışma saatleri, koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeniden düzenlendi. Kabine toplantısı sonrası alınan karar kapsamında; kamuda çalışma saatleri belirlendi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE MEMURLAR KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai tekrardan yaygınlaştırılacak. Kamuda, kronik hastalığı olanlar, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli olacak.

Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ya da dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami seviyede istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (süt izni kullananlar, hamile çalışanlar, engelli çalışanlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, 60 yaş üzerindeki personeller) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI!

İşte genelgede yer alan bilgiler:

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: