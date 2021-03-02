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İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?

02.03.2021 08:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?

Pandemi sürecinde çok uzun bir süredir okullar uzaktan eğitim sistemini sürdürüyordu. Veliler ve öğrenciler İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de okullar açık mı sorusunun cevabını arıyordu. Dün akşam Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte kamuoyunun merakla beklediği eğitim kararı... Ankara ve İstanbul'da okullar açıldı mı?

Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları halka duyurdu. Türkiye öncelikli olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılacak mı? Tabloya göre Ankara orta riskli iller arasında bulunuyorken, İstanbul ve İzmir yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar ile birlikte pek çok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanmıştır. Verilen karar neticesinde 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ile 12. sınıflarda Türkiye genelinde yüz yüze eğitim başlayacaktır.

İZMİR'DE OKULLAR AÇILDI MI?

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitime başlanıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,12. sınıflarda ise seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat şeklinde eğitime başlanacaktır.

ANKARA'DA OKULLAR AÇILDI MI?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yani Ankara'da ise yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, lise 12. sınıflarda ise seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanılacaktır.

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