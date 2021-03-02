İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?

Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları halka duyurdu. Türkiye öncelikli olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açılacak mı? Tabloya göre Ankara orta riskli iller arasında bulunuyorken, İstanbul ve İzmir yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar ile birlikte pek çok alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanmıştır. Verilen karar neticesinde 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ile 12. sınıflarda Türkiye genelinde yüz yüze eğitim başlayacaktır.

İZMİR'DE OKULLAR AÇILDI MI?

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde İstanbul ve İzmir'de yüz yüze eğitime başlanıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,12. sınıflarda ise seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat şeklinde eğitime başlanacaktır.