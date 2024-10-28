İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın bu toplu taşıma hatlarında ulaşım ücretsiz olacak

Yarın tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatlarını duyurdu.

İŞTE 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HATLARI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak" dedi.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır