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İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleri | Saat kaça kadar sahur yapılıyor?

17.04.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleri 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu gece sahura kalkacak olanlar 17 Nisan 2021 imsak vakitlerini araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir sahur ve imsak vakti 2021...

İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleri | Saat kaça kadar sahur yapılıyor?

İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleri Ramazan ayının başlamasıyla binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. Bu gece sahura kalkacak olanlar, sahur saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, sahur ve imsak vakti 2021...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ 2021

Bu gece oruç tutacak olan Müslümanlar Ramazan ayının ikinci sahur gecesine uyanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlere göre 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gecede ezan İstanbul'da 04:41 , Ankara'da 04:29, İzmir'de 04:56 saatlerinde okunacak.

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PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun en önemli şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekir. Oruç tutmak için sahura kalkılması da niyet yerine geçer.

Ramazan orucu, belli zamanlarda tutulmak üzere adanan oruçlarla nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batmasıyla ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki zamandır. Fakat imsak vaktinin ardından yapılacak niyetin geçerli olması adına bu vakit itibarıyla bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedi. Aksi hâlde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Bununla beraber geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan ayının her günü için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmadan adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine dek niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret ya da adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.

Şafiî mezhebine göre de nafile haricindeki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak saatine dek niyet edilmediği müddetçe o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara da güneş tepe noktasına gelmeden evveline dek niyet edilebilir. (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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