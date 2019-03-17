İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı adayların 'Ben İstanbul'u tek başıma yöneteceğim. Ankara'yı bu işlere karıştırmayacağım' diyerek esip gürlediklerini ifade ederek, "Yani bir ay bütçeniz gelmezse maaş veremezsiniz. Yerinizden kalkamazsınız. İstanbul Ankara'sız, Ankara da İstanbul'suz olmaz." dedi. Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Küresel Ticaret Merkezi İstanbul Geleceğini Konuşuyor" konulu toplantısına katıldı. Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, ihracatçıların Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi. İhracatçıların, dünyanın dört bir tarafına gidip hem Türkiye'nin tanıtımına hem de döviz girdisi yaparak ekonomisine büyük katkı sağladığını aktaran Yıldırım, "İhracat, ekonominin jet yakıtı gibidir. Ne kadar yakıtınız varsa o kadar uçarsınız. Sizlerin sayesinde 2018'i iyi geçirdik. Türkiye'yi tanıtmakla yetinmiyor, ülkemize getirdiğimiz dövizle katkı sunuyorsunuz. Buradaki arkadaşlar birlikte çalıştık. İstanbullular, yetki verirlerse yeni dönemde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Üreten bir İstanbul var" İstanbul'a başkan olması halinde hayata geçireceği projeleri anlatan Yıldırım, kentin Türkiye ekonomisine yaptığı katkıyı rakamlarla anlatarak, şunları söyledi: "Ortak geleceğimiz İstanbul için, İstanbul 4.0 diye bir vizyonla yola çıktık. Burada yeni nesil belediyecilik var. Üreten bir İstanbul var. Yatırım, turizm, ihracat ve birçok alanda üretmeye devam edecek. İstanbul, Türkiye'nin binde 7'sini, nüfusun ise yüzde 20'sine sahip. İstanbul, ince uzun bir şehir. 15 milyondan fazla insan yaşıyor. Her gün 32 milyon insanın, bu ince uzun alanda sorunsuz seyahat etmesini sağlayacaksınız. Bu, imkansızı başarmak gibi bir şey. Aslında bununla ilgili ciddi bir iyileşme yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı. Bunların olmadığı bir İstanbul düşünülebilir mi? Motorlu araç sayısı olmuş 4 milyon. Sayı her geçen gün artıyor. Refah arttıkça insanlar araç alacak. 'Almayın' diyemezsiniz." Büyük şehirlerde ulaşım ve trafik sorunun yüzde 100 çözmenin mümkün olmadığını ancak, katlanabilir akıcı bir hale getirilebileceğini anlatan Yıldırım, "İstanbullulara, trafiği akıcı hale getireceğimiz sözünü verdik. Bunu 5 yıl içerisinde yapacağız. 5 yıllık süre içinde raylı sistemin uzunluğunu 518 kilometreye çıkaracağız. Herkes, evinden çıktıktan 750 metre sonra bir toplu taşıma istasyonuna ulaşacak. Ayrıca yolların yarısı park alanı olarak kullanılıyor. Gelecek 5 yıl içerisinde 244 bin aracın park edeceği otoparklar yapacağız. Ayrıca yeni inşaatların altında otopark yapmayı zorunlu kılıyoruz. 'Harç parası öderim. Otopark yaptırmam' dönemi bitti. Meclisimde, sipariş usulü imar tadil planları geçmeyecek. Hem imar kirliliğinden bahsedeceğiz hem de sürekli imar tadilat planları meclise gelecek. Bir bakıyorsunuz, 4 katlı binaların bulunduğu mahallede 24 katlı bir bina yükselmiş. Şehri çirkinleştiren bunlar. Bu aynı zamanda kul hakkına girmektir. Bunlara müsaade etmeyeceğim. İsterseniz seçtirmeyin." ifadelerini kullandı.

- "Daha yeşil bir İstanbul" "Yeşil bir İstanbul" sözü veren Yıldırım, pek çoğu artık kaybolan 20 dereyi tekrar hayata geçireceklerini, çocuklar için park, insanların nefes alabilecekleri millet bahçeleri yapmaya devam edeceklerini söyledi. 961 mahallede 300'ünde hiçbir kreşin olmadığını belirten Yıldırım, buralara hızlı bir şekilde çocuk yuvası yapacaklarını belirtti. "Depremi göz ardı edersek, İstanbul'a kötülük yapmış oluruz" diyen Yıldırım şunları kaydetti: "Depreme yönelik projelerimiz iki işi birden çözecek. Biri çarpık yapılaşmayı düzeltme şansı veriyor, bir diğeri de olası bir depreme karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlıyor. İstanbul için gelecek 5 yıl içinde hedeflerimiz var. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 300 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. İstanbul'un ihracatını 75 milyar dolardan 125 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Böylece de 500 bin asgari istihdam yaratmak istiyoruz." - "Bazı aday arkadaşlar esip gürlüyor" Güvenli ve akıllı bir şehir oluşturmak için pek çok projeleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, bunların hayata geçirilmesi için Ankara ile birlikte çalışacaklarını belirtti.