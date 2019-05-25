İSTANBUL- (anne ve kızının görüntüsüyle) -  ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI: ÇOCUKLARI AÇILAN BATTANİYEYE ATIP İKİNCİ KATTAN ATLADI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İkinci kattan atlayan Şengül'ün bacağının kırıldığı öğrenilirken çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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/EK GÖRÜNTÜ

-kadın ve kızının görüntüsü

//GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-Alevlerden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfayenin söndürme çalışmaları

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

