İstanbul Arabulucuk Konferansı Dijital Ortamda Yapılacak

Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı, Corona virüsü salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacak. Konferansın açılışını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapacaklar.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Corona virüsü salgını nedeniyle konferansın dijital ortamda gerçekleşeceği ve bakanlığın Youtube sayfası üzerinden takip edilebileceği belirtildi. Oturumların 17 Eylül(yarın) tarihinde Türkiye saatiyle 13:15 ve 18:45 saatleri arasında takip edilebileceği ifade edildi.

Türkiye’nin hali hazırda BM, AGİT ve İİT bünyesinde Arabuluculuk Dostlar Grupları’nın eş-başkanlığını da yaptığı konferansa, BM, AGİT, Afrika Birliği ve IGAD (Hükümetlerararası Kalkınma Otoritesi) gibi uluslararası örgütlerden üst düzey yetkililer ve bu alanda tanınmış diğer uzmanlar katılacak.

