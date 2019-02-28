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İstanbul Arapça Çalışmaları Dergisi 3 dilde yayımlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkçe, Arapça ve İngilizce makalelere yer veren dergi, Arap dili ve edebiyatının en güncel ve yetkin çalışmalarını ilgili kitleye ulaştırmayı ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) akademisyenlerince Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde hazırlanan Istanbul Journal of Arabic Studies'te (İstanbul Arapça Çalışmaları Dergisi-ISTANBULJAS), Arap dili ve edebiyatının en güncel ve yetkin çalışmaları yer alıyor.

Yayın hayatına 2018'de başlayan ISTANBULJAS, İstanbul Üniversitesine mensup bir grup akademisyen ve Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri tarafından uluslararası hakemli olarak Çift-Kör Hakem Değerlendirme Yöntemi ile haziran ve aralık olmak üzere yılda iki sayı halinde açık erişimli olarak yayımlanacak.

Dergi, uluslararası akademisyen ve araştırmacılara, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere, İslam kültürü, sanatı, tarihi ve felsefesi alanlarında hazırlamış oldukları özgün ve nitelikli makale telifi ile kitap değerlendirme ve tanıtımları yayımlayacakları bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Arap dili, edebiyatı, kültürü, sanatı, tarihi ve felsefesi alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve böylece dünyada kendi alanında önde gelen uluslararası dergilerden biri olmayı hedefleyen ISTANBULJAS, bu yönüyle alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Amaçlarını gerçekleştirmek için de kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri bulunan dergi, ilk iki yıl içinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ne (ULAKBİM), üçüncü yıldan itibaren alan indeksleri ve dördüncü yıldan sonra uluslararası indekslere (AH-CI) müracaat etmek istiyor.

Türkçe, Arapça ve İngilizce makalelere yer veren dergi, Arap dili ve edebiyatının en güncel ve yetkin çalışmalarını yayımlayarak, ilgili kitleye ulaştırmayı ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Baş editörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban'ın yaptığı dergi, periyodik yayınlarının yanı sıra, özel sayı yayımı da gerçekleştirecek.

İlk sayısı Aralık 2018'de çıkan dergiye makale başvurusu "http://dergipark.gov.tr/istanbuljas" adresi üzerinden yapılabiliyor.

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ISTANBULJAS İstanbul Arapça Çalışmaları Dergisi İstanbul Üniversitesi akademisyenleri

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