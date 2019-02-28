İstanbul Arapça Çalışmaları Dergisi 3 dilde yayımlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) akademisyenlerince Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde hazırlanan Istanbul Journal of Arabic Studies'te (İstanbul Arapça Çalışmaları Dergisi-ISTANBULJAS), Arap dili ve edebiyatının en güncel ve yetkin çalışmaları yer alıyor.

Yayın hayatına 2018'de başlayan ISTANBULJAS, İstanbul Üniversitesine mensup bir grup akademisyen ve Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri tarafından uluslararası hakemli olarak Çift-Kör Hakem Değerlendirme Yöntemi ile haziran ve aralık olmak üzere yılda iki sayı halinde açık erişimli olarak yayımlanacak.

Dergi, uluslararası akademisyen ve araştırmacılara, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere, İslam kültürü, sanatı, tarihi ve felsefesi alanlarında hazırlamış oldukları özgün ve nitelikli makale telifi ile kitap değerlendirme ve tanıtımları yayımlayacakları bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Arap dili, edebiyatı, kültürü, sanatı, tarihi ve felsefesi alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve böylece dünyada kendi alanında önde gelen uluslararası dergilerden biri olmayı hedefleyen ISTANBULJAS, bu yönüyle alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor.