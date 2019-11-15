İstanbul arazisi mecliste tartışmaya yol açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde mülkiyeti Büyükşehir’in olan İstanbul Beyoğlu’ndaki arazinin satılması için mecliste karar alındı. AK Parti satışa karşı çıkarken AK Parti’li meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “15 yıldır Aziz Kocaoğlu’nun yer sattığını ben pek hatırlamıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleşti. Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan ve İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan arazinin satılma kararı toplantıda gündeme geldi. Komisyonda alınan satış kararına CHP’nin olumlu bakması sonrasında AK Parti Grubundan temsilciler eleştirilerini sıraladı. AK Parti’li bazı meclis üyeleri satışın yapılmaması yönünde açıklamalarda bulunurken Boztepe, “15 yıldır Aziz Kocaoğlu’nun yer sattığını ben pek hatırlamıyorum. Biz geldik, şu son 6-7 aydır herhalde Seferihisar’dan kalma bir alışkanlık olacak ki neyimiz var neyimiz yok satılmaya başlandı. Bunlarla beraber şatoyu da satalım o zaman, ki oranın da satılmaması gerekiyor. Örnek olsun diye söyledim. Yıllar önce ben Balçova Termal’in yönetim kurulundaydım. İl Özel İdaresi olduğundan AK Parti olarak biz çoğunluktaydık. O zaman oranın satılması gündeme geldi. O zaman CHP’lilerle beraber hareket ettik ve orayı sattırmadım. Bizi oraya atayan valiydi, istese bizi görevden alırdı ama yapmadı ve biz oranın satılmasını engelledik. Ben bazı CHP’lilerin de bu satışa karşı olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca AK Parti’nin arazi üzerine İzmir Evi inşa edilmesi teklifi de mecliste oylandı. Taşınmazın satılmasına oy çokluğuyla karar verildi. AK Parti’nin önerisi de reddedildi.