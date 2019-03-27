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İstanbul Arel Üniversitesi, Gökhan Türkmen'i konuk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

İstanbul Arel Üniversitesi, Gökhan Türkmen'i konuk etti

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Gökhan Türkmen, İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Haftası kapsamında üniversitenin konuğu oldu. İstanbul Arel Üniversitesi açıklamasına göre, Türkmen, İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Haftası kapsamında Kemal Gözükara Yerleşkesi Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi. İzdiham yaşanan söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Arel Üniversitesi Basın, Tanıtım ve Daire Başkanı Alper Coşkunçay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türkmen, öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer ve Gelişim Haftası’nın önemine dikkati çekti.

Sanatın kariyer planı ve girişimcilik kavramlarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirten Gökhan Türkmen, “Sanatçı da kariyer planı yapar. Her sanatçı aynı zamanda bir girişimcidir. GTR (Gökhan Türkmen Records) markası ile eserlerimizin telif haklarını koruyoruz. Dolayısıyla toplumun önüne bir marka ile çıkmak, profesyonelliğin sanatçılar için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Sanatçı Engin Yıldız tarafından gaz betondan yapılan Gökhan Türkmen mask heykeli ünlü sanatçıya hediye edildi. Engin Yıldız ve İstanbul Arel Üniversitesi’ne teşekkür eden Türkmen, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri kırmadı.

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