HABER

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü: Etkinlik ileri tarihe ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan 21 Haziran'da yapılması planlanan "Müzede En Uzun Gün" etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini, müzelerinin kapanış saatinin 19:00 olduğunu açıkladı.

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan 21 Haziran'da yapılması planlanan "Müzede En Uzun Gün" etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini, müzelerinin kapanış saatinin 19:00 olduğunu açıkladı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü resmi Twitter hesabından bugün "21 Haziran 2019 'Müzede En Uzun Gün' etkinliği kapsamında bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri 23.00'a kadar açık olacaktır. Biletiniz veya müzekartınız ile giriş yapabilirsiniz. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Not: Müzeye son giriş saati 22:00'dir" duyurusu yapmıştı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı ikinci bir duyuru ile etkinliğin ertelendiğini açıkladı.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan ikinci açıklamada, "21 Haziran da gerçekleştirilmesi planlanan "Müzede En Uzun Gün" etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müzemiz kapanış saati olan saat 19.00 da kapanacaktır. İlgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Mayınlı arazide korkutan yangınMayınlı arazide korkutan yangın
Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyedeKocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.