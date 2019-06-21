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İstanbul Arkeoloji Müzeleri saat 23:00'e kadar açık olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan bugün saat 23:00'e kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak.

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Haziran (DHA)-İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan bugün saat 23:00'e kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü resmi twitter hesabından, "21 Haziran 2019 'Müzede En Uzun Gün' etkinliği kapsamında bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri 23.00'a kadar açık olacaktır. Biletiniz veya müzekartınız ile giriş yapabilirsiniz. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Not: Müzeye son giriş saati 22:00'dir" duyurusu yapıldı.
Osman Hamdi Bey tarafından "Müze-i Hümayun" yani İmparatorluk Müzesi olarak kurulan ve 13 Haziran 1891 yılında ziyarete açılan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul’un Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı’ndan Topkapı Sarayı’na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer alıyor.
İsminin çoğul olarak kullanılmasının nedeni ise, idaresi altında Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzenin bulunmasından kaynaklanıyor. Bugün Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan bina, 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi olarak yine Osman Hamdi Bey tarafından kuruldu.
1472 yapım tarihli Çinili Köşk ise Fatih Sultan Mehmet’in av köşkü olup, İstanbul’un en eski sivil mimarı örneklerinden biri.Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk on müze arasında yer alıyor.
Koleksiyonlarında, 73 bin 275 tablet, 575 bin sikke ve geri kalanı arkeolojik eser olmak üzere yaklaşık 750 bin eser ve 1958 adet el yazması bulunuyor. Bu eserlerden, yaklaşık 9 bin adedi açık ve kapalı olarak sergileniyor.

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