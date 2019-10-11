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İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çalışmalar haziranda tamamlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzenin yaklaşık 8 yıllık kapsamlı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından yenilenen bölümlerini gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı - Bakan Ersoy: - "Hazirana kadar aşamalı bir şekilde tamamlanıp haziran ayında gerçek bir açılış yapılacak. Bizim için çok çok önemli" - "(Müze kütüphanesi) Mühim olan, burada hem depreme hem yangına karşı önlemlerin alınması da gerekiyor. Tabii buranın karakteristik özelliğini bozmadan nasıl yapacağımıza da karar vermemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili ekipler çalışacak, en doğru yola karar verecek. Sonra uygulamaya geçeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde incelemede bulundu.

Bakan Ersoy'u müzenin girişinde, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal karşıladı.

Osmanlı ile Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan ve geçen ay ziyarete tekrar açılan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Ersoy'a eşlik edenler arasında, yüklenici firmadan Hasan Gürsoy, Müzenin Proje Müellifi İsmail Büyükseçgin ve Müzenin Teşhir Tasarımcısı Boris Micka da yer aldı.

Mehmet Nuri Ersoy, "İskender Lahdi" ve "Ağlayan Kadınlar Lahdi" gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzedeki, yaklaşık 8 yıllık kapsamlı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından yenilenen bölümleri gezdi.

Müzedeki eserler ve bazı kısımlarında devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Rahmi Asal'dan bilgi alan Ersoy, müzeyi ziyarete gelen ilkokul öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin ilk bölümünün uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından hizmete alındığını söyledi.

Ersoy, bazı çalışmaların devam ettiğine değinerek, "İnşallah hazirana kadar aşamalı bir şekilde tamamlanıp haziran ayında gerçek bir açılış yapılacak. Bizim için çok çok önemli. Türkiye'nin ilk müzesi burası. Sultan Abdülhamid zamanında verilen talimatla 1869'da kuruluyor. Sonrasında Osman Hamdi Bey'in uygulamayı takip etmesiyle 1891'de bu bina hizmete girmiş oluyor." diye konuştu.

- "İçindeki eserler zaten paha biçilmez"

İstanbul Arkeoloji Müzelerinin, müzecilik açısından en önemli bina olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçindeki eserler zaten paha biçilmez. Çok çok önemli bir kütüphanesi var. Eserleriyle, ortamıyla dünyanın en iyi kütüphaneleri listesine girmiş Türkiye'deki tek ürün. O açıdan da çok çok değerli. Burayı daha da iyi hale getirip, geliştirip hem Türkiye'nin hem de turizmin hizmetine daha geniş çaplı olarak sunacağız."

Ersoy, kütüphanede yapılacak restorasyon çalışmalarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Restorasyonun nasıl yapılacağına karar vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Sökülüp mü yapılacak sökülmeden mi yapılacak, önce ekiplerin o konuda uzlaşması gerekiyor. Sonra hızlı bir şekilde hayata geçiririz. Sadece restorasyon değil tabii. Geçen sene Fransa'da katedral yangını sonucu değerlerin nasıl kaybolduğunu da gördük. Mühim olan, burada hem depreme hem yangına karşı önlemlerin alınması da gerekiyor. Tabii buranın karakteristik özelliğini bozmadan nasıl yapacağımıza da karar vermemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili ekipler çalışacak, en doğru yola karar verecek. Sonra uygulamaya geçeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Mehmet Nuri Ersoy

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