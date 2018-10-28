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İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 00:31 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atıkları fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tekstil atıkları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Mimar Sinan ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy fabrika yangını itfaiye

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