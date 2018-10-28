İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atıkları fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tekstil atıkları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Mimar Sinan ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)

