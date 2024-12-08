HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul Arnavutköy'de karaya vuran cisim merak uyandırdı! Sahil Güvenlik incelemeye aldı

İstanbul Arnavutköy'de karaya vuran cisim merak uyandırdı! Sahil Güvenlik incelemeye aldı

08.12.2024 18:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahili'nde kıyıya vuran bir cisim merak uyandırdı. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği cisim, yapılan ihbarlar üzerine sahil güvenlik tarafından incelemeye alındı. İlk incelemelerde cismin savaş toplarında kullanılan patlayıcı etkisi olmayan bir tapa olduğu tespit edildi. Ekiplerin detaylı incelemesi devam ediyor.

İstanbul Arnavutköy'de karaya vuran cisim merak uyandırdı! Sahil Güvenlik incelemeye aldı

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahile büyük bir cismin vurduğunu fark etti. Ne olduğunu anlayamadıkları cismi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar daha sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Cismin bulunduğu noktaya sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AW346021_01

RUSYA'DAN SÜREKLENMİŞ OLABİLİR

Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede bulunan cismin savaş toplarının uçlarında kullanılan bir tapa olduğu ve herhangi bir patlayıcı etkisi olmadığı belirlendi.

AW346021_02

Cisim detaylı inceleme yapılmak üzere götürülürken menşei belirlenemedi. Cismin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kalıntıları olarak Rusya'dan sürüklenebileceği de tahmin ediliyor. Ekiplerin detaylı incelemesi devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Sivas'ı 10 kişi devirdi! Liderliğini perçinledi

Galatasaray, Sivas'ı 10 kişi devirdi! Liderliğini perçinledi

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Rusya'dan Esad açıklaması geldi: Suriye'den ayrıldı

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Esad'ın evinde yağma başladı! Lüks araç koleksiyonu da ele geçirildi

Esad'ın evinde yağma başladı! Lüks araç koleksiyonu da ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.