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  4. İstanbul Arnavutköy'deki ormanda da yangın faciası yaşanacaktı! Böyle durdurmuşlar

İstanbul Arnavutköy'deki ormanda da yangın faciası yaşanacaktı! Böyle durdurmuşlar

31.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de yangın faciası son anda engellendi. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, köylülerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Köylülerin, yangına hortumla müdahale ederek söndürmesiyle yaşanacak yeni bir facianın önüne geçildi. Olayı polislere anlatan vatandaşlar, yangın bölgesinden iki kişiyi kaçarken gördüklerini söyledi. Polis, yaşanan yangınla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Arnavutköy'deki ormanda da yangın faciası yaşanacaktı! Böyle durdurmuşlar

Yangın dün saat 13.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan köylüler, ormanlık alanın yandığını fark etti.

HORTUM VE KOVALARLA SÖNDÜRDÜLER!

Köylülerin evlerinden getirdikleri hortum ve kovalarla yanan alan söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürülürken, büyük bir facia önlendi.

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İKİ KİŞİ ORMANA KAÇARKEN GÖRÜLDÜ

Yangına müdahale esnasında cep telefonu ile o anları kaydeden köy sakinlerinin ormana kaçan 2 kişi gördüklerini belirtti. Polis bahsedilen şahısları bulmak için köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameralarında ve köy çevresinde inceleme başlattı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Arnavutköy
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