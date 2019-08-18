İSTANBUL - ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLETLİ GENÇ TIR'IN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul, DHA

Arnavutköy'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burak Demir, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza dün öğlen saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy - Haraççı yolunda 34 BOZ 459 plakalı motosikleti ile orta şeritte seyir halinde olan Burak Demir, en sağ şeritte yolcu alan dolmuş sürücüsünün orta şeride doğru hareket etmesi sonucu dengesini kaybetti. Motosikletinin hakimiyetini kaybeden Demir, sol şeritte ilerleyen TIR'ın altında kaldı. TIR'ın lastikleri altında kalan Demir, olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayın görgü tanığı Ayhan Gönç, "Sağ tarafta minibüs yolcu indirip bindirme işlemini yaptıktan sonra sol şeritte gitmekte olan motosikletli arkadaşa bir teması oldu. Temas sonucu motosikletli arkadaş, en sol şeritten gelen TIR'ın altında kaldı. TIR sürücüsü kaçmadı. Dolmuş en sağ şeritten sola doğru çıktığı için motosiklet sürücüsü ondan kurtulmaya çalıştı ve TIR'ın altında kaldı. Dolmuş şoförü kaza sonrası araçtan inip baktı sonra aracına binerek gitti" dedi. Burak Demir'in cansız bedeni, sağlık ekipleri ve polisin incelemelerinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Burak Demir'in anne ve babası hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Demir'in cenazesi Arnavutköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Burak Demir'in cansız bedeni götürülürken

-Motosiklet parçaları

-Görgü tanığı konuşması

-Genel ve detaylar

-Gencin fotoğrafı

