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 İSTANBUL - ATAŞEHİR’DE DEVRİLEN KAMYONET NEDENİYLE TRAFİK DURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı’nda meydana geldi. Fahri Turan Dudullu Sapağı’na geldiğinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet devrilirken Turan kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonetin kaldırılması için vinç istendi. Kaza nedeniyle Dudullu Sapağı uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Devrilen kamyon

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Vinç yardımıyla kamyonun kaldırılması

-Trafikte bekleyen vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay

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