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 İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 'TEL ÖRGÜLÜ' ÖNLEM

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),  7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na,  iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.

Enver ALAS-İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7 Nisan'daki taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'na, iç ve dış hat terminal binalarının güvenliğinin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başlandı.
7 Nisan tarihinden sonra ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nın ilk etapta boşta kalacak olan iç ve dış hatlar terminaller binalarının güvenliği için DHMİ tarafından önlemler alınmaya başladı. Bu amaçla ilk olarak terminallerin çevre güvenliğin sağlanması için tel örgüler çekilmeye başladı. Bu çalışmaların 7 Nisan tarihine kadar tamamlanacağı öğrenildi.
İstanbul Havalimanı’na taşınmanın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak. Buradan iş jeti, kargo uçakları ve bakıma gelen yolcu uçaklarına hizmek verilecek.

Görüntü Dökümü
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-Atatürk Havalimanı tabelası ve girişi
-Tel örgülerden görüntüler
-Terminal çevresine çakılan demir kazıklar
-Tel örgülerin görüntüsü
-Genel ve görüntüler

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