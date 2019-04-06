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İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi. Son yolcu uçağında THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi. Son yolcu uçağında THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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