İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi. Son yolcu uçağında THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

\u0130stanbul Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019ndan havalanan son yolcu u\u00e7a\u011f\u0131, \u0130stanbul Havaliman\u0131\u2019na indi. Son yolcu u\u00e7a\u011f\u0131nda THY Y\u00f6netimi Kurulu Ba\u015fkan\u0131 \u0130lker Ayc\u0131 ve y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri yer ald\u0131.PARTNERErkeklere k\u00f6t\u00fc haber! Video oyunu oynuyorsan\u0131z...K\u0131\u015f uykusundan uyanan bozay\u0131, yavrusunu il\u00e7e turuna \u00e7\u0131kard\u0131T\u00fcrkiye\u2019de \u0130lk Defa Dijital D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm S\u0131nav\u0131
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