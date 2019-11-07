İstanbul Avcılar’da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
İstanbul Avcılar’da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
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İstanbul Avcılar’da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün “kasten yaralama” suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
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