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 İSTANBUL -   AVCILAR'DA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILAN 5 KATLI BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA
Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi.
Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde dün akşam saatlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Önlemlerin devam ettiği bina bu sabah havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:
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-Binanın havadan görüntüleri
-Binanın bodrum katında bulunan dairedeki hasar
-Bina sakini ile röp.

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