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İstanbul- Avcılar'da duvardan yola atlayan kişiye minibüs çarptı: 1yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 01:04 | Son Güncelleme

AVCILAR'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Gittiği düğünden çıkan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov, bahçe duvarından bir anda caddeye atladı. Bu esnada Ambarlı istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 34 AP 9277 plakalı minibüsün aynası Polat İbrahimov'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen İbrahimov, ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen yaralı, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis sürücü S.A.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Davet salonundaki bir görevli "Yaralı düğünde durmadan içti. Düğün bitti, bir türlü gitmek istemedi. Onu gitmesi için güçlükle ikna ettik. Bahçe kapısı açık olduğu halde duvardan yola atlamış" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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