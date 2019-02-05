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İSTANBUL - AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ: SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - istanbul DHA Avcılar'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - istanbul DHA

Avcılar'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Plakasız bir araçla gelen maskeli 2 kişi içeriye girdi. Ellerindeki pakette bomba olduğunu belirten 2 kişi, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine kaçan soyguncular, kırmızı kutuyu tezgahın üzerine bıraktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Kuyumcu dükkanında önlem alan polis, bomba uzmanına da haber verdi. O anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

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