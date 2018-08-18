 İSTANBUL- AVCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine

olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenini müdahalesi

