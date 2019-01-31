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İSTANBUL - AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.

Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.

Görüntü Dökümü:

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