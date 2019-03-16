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İstanbul, Ayasofya önünde Yeni Zelanda’daki cami saldırısına karşı tek ses oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 20:51 | Son Güncelleme

Ayasofya önünde akşam saatlerinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Ayasofya önünde akşam saatlerinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti. Yapılan protestonun ardından, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki göstermek için STK mensupları ve vatandaşlar, Ayasofya önünde toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra topluluk adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, saldırıyı en ağır şekilde kınadıklarına dikkat çekerek, "Müslüman ya da gayrimüslim, cami de ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez. İnsana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınmaz. Dün Yeni Zelanda’da meydana gelen cami katliamını bir-iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı, farklılıklara düşmanlığı okuyamamaktır." dedi.

Beyhan, saldırıların bizzat Batılı kirli merkezler tarafından üretilen İslamofobi’nin neticesi olduğuna inandıklarını söyledi. Yapılan protestonun ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

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