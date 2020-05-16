İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Muttalip Kutluk Özgüven'in görevine son verdi

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürmüştü.

Özgüven şu ifadeleri kullanmıştı:

"13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan sen "10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın" diyorsun. Süpermen'i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler... Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş."

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÖREVİNE SON VERDİ

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’in’in, bir televizyon programında dile getirdiği ve kamuoyunda olduğu gibi İAÜ Ailesi içinde de infial uyandıran açıklamaları kamuoyunun malumudur.Bir önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Çocuk istismarını normal bir olgu gibi yansıtmayı amaçlayan, hatta Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak da görülebilecek bu açıklamaları, Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan bir eğitim kurumu olarak kabul etmemiz, mazur görmemiz, görmezlikten gelmemiz veya “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirmemiz asla mümkün değildir.