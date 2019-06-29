HABER

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 14’üncü mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, büyük bir coşkuyla kutlandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, büyük bir coşkuyla kutlandı. Üniversite, 14’üncü dönem mezunlarını iş hayatına uğurladı. Törende konuşan İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bilgiden, akıldan, teknolojiden başka bir çarenin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sorunlarını çözmek için başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.
Kurulduğu 2003 yılından bu yana Türkiye ekonomisi için nitelikli insan gücü yetiştiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 14’üncü dönem mezunlarını uğurladı.
29 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleşen mezuniyet töreninde, İAÜ bünyesindeki toplam 180’den fazla bölüm ve programda eğitim alan 8 binden fazla öğrenci diplomalarını alarak, lisans ve ön lisans mezunu sıfatıyla Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katma değer sağlamak üzere çalışma hayatına adım attı.
“Zamanı yakalamak zorundayız”
Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bilginin ve teknolojinin önemine dikkat çekerek, “Bilgiden, akıldan, teknolojiden başka bir çarenin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sorunlarını çözmek için başka çaremiz yok. Başka ülkelerin dayattığı bilimsel çözümlerin yerine kendi çözümlerimizi üretme vaktimiz geldi. Zamanı yakalamak zorundayız. Aksi takdirde zamanı yönetenler, bilgiye şekil verenler bizi de yönetirler. Bu nedenle burada verdiğimiz eğitim çok önemli. Burada eğitim alan kendi evladımız gibi kabul ettiğimiz öğrencilerimiz ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerdir” şeklinde konuştu.
“Bilgi güçtür, onu iyi kullanın”
Doç. Dr. Aydın konuşmasında, “Değerli mezunlarımız, sizi tozpembe bir dünyaya uğurlamıyoruz. Rekabeti zor, daima yüksek performans isteyen, yüzlerce insanla aynı hedefe koşmak zorunda olacağınız ve kimin öne çıkacağını bilemeyeceğiniz bir dünyaya adım atacaksınız. Ancak yürekten inanıyorum ki, sizlere burada vermiş olduğumuz eğitimle hayat mücadelenize bir adım önde başlayacaksınız. Bilginin akşamdan sabaha değiştiği dünyamızda sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bilgi güçtür. Bilgiyi temin etmek de zordur. Sürekli araştırın, sürekli kendinizi geliştirin, daima hayatın içinde olun” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’yi medeniyet yarışında ileri taşıyın”
İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ise törende yaptığı konuşmada, “450’yi aşkın eğitim kurumuyla yapılan anlaşmalarla, 102 farklı ülkeden 6 bini aşan uluslararası öğrencisiyle İAÜ, dünya arenasında yerini almıştır. 14’ncü dönem mezunlarımız; biliniz ki uluslararası standartlarda bir eğitim aldınız. Aldığınız eğitimle meslek hayatınızda üretken, ülkenize faydalı birer birey olacağınıza ve Türkiye’yi medeniyet yarışında bir adım daha ileri götüreceğinize inancım tamdır” dedi.
Tören, fakülte ve yüksekokul birincilerinin konuşmaları, bölüm birincilerine ödüllerinin takdimi, bayrak flama devir-teslimi ve İAÜ Andı’nın okunmasının ardından, mezunların coşkuyla kep fırlatmasıyla sona erdi.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Yaz okulu kayıtları uzatıldıYaz okulu kayıtları uzatıldı
Şehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları arasında toprağa verildiŞehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları arasında toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.