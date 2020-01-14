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  4. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı oldu

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Nihat Kırmızı: - "Bir çok emek harcanarak temelleri atılmış üniversitemizin büyük bir eğitim eserine dönüşmesi hedefimize ulaşmak için her türlü maddi manevi katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum"

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı oldu

İSTANBUL (AA) - İş dünyasının, özellikle de finans ve sigorta sektörünün yakından tanıdığı Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı oldu.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Doğa Sigorta'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı'nın başkan olmasıyla beraber önemli destek ve katkılar alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, eğitim kalitesini en üst düzeye çıkararak vakıf üniversiteleri arasında eğitimde fark oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada, üniversite akademik kadrosu ve tüm idari personeline yaptığı konuşmasına yer verilen Kırmızı, üniversitenin dünya standartlarında bir seviyede eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak tüm şirketleriyle ve bireysel olarak bu yolda maddi manevi her türlü katkıyı sağlayacaklarını dile getirdi.

- "Mezun olduktan sonra iş garantisi var"

Kırmızı, sigortacılıkla beraber sağlık sektöründe hastaneleri, eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını bildirdi.

Bu yeni dönemde yeni bir ruh ve büyük bir heyecanla üniversiteyi hak ettiği seviyeye çıkartmak için uzun bir yola kararlı bir şekilde çıktıklarını belirten Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bir çok emek harcanarak temelleri atılmış üniversitemizin büyük bir eğitim eserine dönüşmesi hedefimize ulaşmak için her türlü maddi manevi katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz kar amacı gütmeksizin tüm kaynaklarını bilime, tekniğe ve sanata kullanarak eğitimde fark yaratacaktır. Biz de finans sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir olan sigorta şirketimizle, hastanemizle, eğitim kurumlarımızla yurt içi, dışı tüm şirketlerimizle ve bireysel kaynaklarımızla üniversitemize bu yolda katkı sağlayacağız. Sizleri de bu kutsal yolda birlikte yürümeye davet ediyorum."

Kırmızı, bugüne kadar üniversiteye katkı sağlayan herkese, mütevelli heyet üyelerine, eğitmenlere, idari personele ve üniversiteyi tercih ederek değer oluşturan öğrencilere teşekkür ederek, "Bu yeni dönemin vatanımıza milletimize ve kurumumuza hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Nihat Kırmızı

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