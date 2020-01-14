İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı oldu

İSTANBUL (AA) - İş dünyasının, özellikle de finans ve sigorta sektörünün yakından tanıdığı Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı oldu.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Doğa Sigorta'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı'nın başkan olmasıyla beraber önemli destek ve katkılar alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, eğitim kalitesini en üst düzeye çıkararak vakıf üniversiteleri arasında eğitimde fark oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada, üniversite akademik kadrosu ve tüm idari personeline yaptığı konuşmasına yer verilen Kırmızı, üniversitenin dünya standartlarında bir seviyede eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak tüm şirketleriyle ve bireysel olarak bu yolda maddi manevi her türlü katkıyı sağlayacaklarını dile getirdi.

- "Mezun olduktan sonra iş garantisi var"

Kırmızı, sigortacılıkla beraber sağlık sektöründe hastaneleri, eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını bildirdi.