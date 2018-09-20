Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Azeri iş adamı Etimat İsmayilov dün gece 22.30 sıralarında ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. İsmayilov'u öldüren saldırgan Gözel Damirov dün gece şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gece saatlerinde getirilen Gözel Damirov ve şoförünün ifadeleri alınmaya başladı. Damirov emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı.

DEVİR YAPILMASI İÇİN BULUŞTULAR

İddiaya göre, ortak olan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Azeri işadamı Etimad İsmayilov ve Gözel Damirov, İsmayilov'un Florya'da bulunan ofisinde sabah satlerinde buluştu. İkili bir süre sonra bir teknoloji şirketiyle ilgili alacak verecek meselesiyle ilgili tartışma yaşadı.

1 MİLYON DOLARLIK ALACAK İDDİASI

Azeri işadamı Etimad İsmayilov iddiaya göre, alacağına karşılık Gözel Damirov'dan bir AVM'de bulunan yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki yüzde 2'lik hissesini kendisine devretmesini istedi. Gün içinde devir işlemi yapılmayınca ikili akşam saatlerinde tekrar biraraya geldi ve ikili arasında yeniden tartışma yaşandı.