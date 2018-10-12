İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çocuk acil servisindeki güç ünitesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek, kontrol altına aldığı belirtildi.
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