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 İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KADIN ÖĞRETMENE SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı.

Haber: İstanbul DHA
Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.
Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra da kadının önüne çıktı. Bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan tokat attı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan kaçtı. Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Saldırının görüntüsü

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