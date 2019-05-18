 İSTANBUL - BAĞCILAR'DA ŞÜPHELİLERİN KAÇTIĞI ARAÇ ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bağcılar'da polisten kaçan şüpheliler otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen iki şüpheli, otomobille Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden giderken polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli otomobili kovalamaya başlayan polis ekipleri, aracın lastiklerine ateş etti. Lastikleri patlayan otomobille yaklaşık 100 metre giden şüpheliler, otomobilden inerek kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Bir görgü tanığı, " Polis sadece lastiklere sıktı. Seken mermi bir tane vatandaşa geldi, kolundan sıyırmış, ciddi bir şeyi yok" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Olay yeri inceleme

-Şüpheli otomobil

-Görgü tanığı röp

-Genel ve Detaylar

