HABER

İSTANBUL- BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bağcılar'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal'ın silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybeden 2 çocuk babası Serdar Çekiç'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

- İş arkadaşları olayı anlattı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Bağcılar'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal'ın silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybeden 2 çocuk babası Serdar Çekiç'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından Çekiç'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cenazeyi almaya gelen Serdar Çekiç'in iş arkadaşı Sinan Kalkan, “Serdar çok düzgün çok karakterli bir insandı. Bugün akşam oğlu babasını arayacak 'babam nerede?' diye. Bu insana ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum" dedi.
12 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyen Ercan Karasu ise, "Beraber çalıştığımız çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok sevilen birisiydi. Basit bir tartışmada boşu boşuna öldü. Motosiklet sürücüsü arkadan geliyor, takip ediyor ve önünü kesmek istiyor. Kız kardeşiyle beraber işe geliyordu. Motosiklet sürücüsü düşünce yardım etmek için arabadan iniyorlar. O da 'Bir şeyim yok iyiyim' diyor. Sonra Serdar arabaya biniyor. Arabanın içinde tabancayı çekip ateş etmiş. Evli ve iki çocuğu var. Ailesine çok düşkündü. 12 yıldır beraber çalışıyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkese ders olsun, örnek olsun" dedi.
Çekiç'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
-----------
-Adli tıp kurumundan görüntü
-Cenaze çıkışı
-İş arkadaşlarıyla röp
-Genel ve Detaylar

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Bağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfiBağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfi
Canpolat: “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız”Canpolat: “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.