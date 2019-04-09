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 İSTANBUL - BAĞDAT CADDESİ'NDE SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU: 2 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı lüks araç, Sultangazi’de bulundu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA
Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı lüks araç, Sultangazi’de bulundu. Saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, geçen pazar günü Bağdat Caddesi Caddebostan'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, İlhan Ünğan cinayetinde kullanılan aracı tespit etti. Gelen ihbar üzerine aracın Sultangazi’de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Esentepe Mahallesi’nde park edilmiş halde aracı bulan ekipler, aracın sürücüsüyle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı Esentepe Mahallesi’nde bir cadde de park eden sürücünün, aynı cadde üzerine bulunan bir cep telefonu operatörü bayisinden faturalı hat alırken gözaltına alındığı belirtildi. Kiralık olduğu belirtilen araç, incelenmek üzere önce Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Aracın görüntüsü
-Aracın bırakılma anı (güvenlik kamerası)
-Detaylar

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