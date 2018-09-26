Bahçelievler'de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birisinin ise yerden seken kurşunların denk geldiği seyyar satıcı olduğu öğrenildi.
Olay, Yayla Cami önünde 15.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı. Olayı haber alan polis söz konusu yere gelerek güvenlik önlemi aldı.
Kavganın sebebi bilinmezken, olayda yaralanan İ.İ., U.İ. ve R.A. isimli erkek şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan İ.İ. ve U.İ.'nin akraba olduğu düşünülürken, R.A. ise yerden seken kurşunla yaralandı. Yol kenarında seyyar satıcılık yapan R.A.'nın durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum