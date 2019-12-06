İstanbul Bahçelievler'de hastane çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

Bahçelievler’de bulunan bir özel hastanede çalışan sağlık görevlisi mola esnasında çıktığı hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Uğradığı saldırının ardından hastane içine kaçan ve burada da bıçaklı saldırıya maruz kalan çalışanı iş arkadaşları ve vatandaşlar kurtardı. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise hastanede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bahçelievler’de bulunan bir özel hastanede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sağlık çalışanı mola verdiği sırada hava almak için hastanenin önüne çıktı. Bu sırada hiç tanımadığı bir şahıs gelerek hastane çalışanına saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çalışan hemen hastanenin içerisine kaçarak yardım istedi.

HASTANEDE BIÇAKLA KOVALAMAYA BAŞLADI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen eli bıçaklı saldırgan da çalışanın ardından hastaneye girdi ve görevliyi kovalamaya devam etti. Yaşananları gören hemşire, hastane çalışanları ve o sırada hastanede bulunan vatandaşlar saldırganı durdurmaya çalıştı. Elinde bulunan bıçağı defalarca görevliye doğru sallayan saldırgan bıçağı şans eseri görevliye isabet ettiremedi. Bu sırada saldırganı tutmaya çalışan bir kadın hemşire de saldırgan tarafından itilerek yere düşürüldü. Güçlükle de olsa saldırgan hastanede bulunanlar tarafından kontrol altına alındı. Hastaneye hemen polis ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin hastaneye geleceğini anlayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.