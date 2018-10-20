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İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 22:11 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Ceset itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı.

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu

Olay Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında suyun içinde sarılı halde ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağında bulunan cesedi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Dere yatağında bulunan ceset itfaiye ekipleri çalışmasının ardından yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İsmi henüz bilinmeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset cenaze aracına koyularak Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri sarılı halde bulunan ceset üzerinde olay yeri çalışması yaptı. Bu sırada çevredeki meraklı bazı vatandaşların da bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştıkları görüldü. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasını bitirmesinin ardından ceset cenaze aracına konularak Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bahçelievler ceset

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