İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...

17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız önceki gün saat 11.00 sıralarında 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.’yi de yanına alarak mahkemede duruşması olan sevgilisi Y.A.’nın Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi’ndeki evine gitti. EVDEKİ SİLAH ATEŞ ALDI Sözcü gazetesinin Tugay Saday'ın haberine göre, gittikleri evde Y.A.’nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu. Bir süre sonra Fatma Ç. evde ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. ABLASININ GÖZÜ ÖNÜNDE 1 SAAT BOYUNCA CAN ÇEKİŞTİ VE ÖLDÜ! O esnada evde bulunan abla B.Ç. ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silahlar olduğu için polise ve sağlık ekiplerine haber vermedi. Genç kız yaklaşık bir saat boyunca ablasının ve arkadaşlarının gözü önünde can çekişti. Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI Sağlık ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulan abla B.Ç. ve diğer çocuklar Fatma Ç.’nin intihar ettiğini söyledi. İfadeleri gerçekçi bulmayan polis çocukları gözaltına aldı. Olayın yaşandığı evde titiz bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını gözlemleyen ekipler bir adet de boş kovan bulunca gözaltındaki çocukları çapraz sorguya aldı. İTİRAF ÇAPRAZ SORGUDA GELDİ Yapılan çapraz sorguda Fatma Ç.’nin nasıl vurulduğunu görmediğini belirten E.T., evde bulunan uyuşturucu maddeleri ve silahları taşımak için sağlık ekiplerine haber vermediklerini söyledi.

Devam eden sorgulamalarda E.T., “Biz olayı B.A.’nın annesi Aysun K.’ya da ilettik. Daha sonra evde bulunan uyuşturucu maddeleri ve silahları Sevgi Ü.’nün evine götürdük” dedi. UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ Çapraz sorgunun ardından harekete geçen polis B.A.’nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi.

Yapılan baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı.