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İstanbul Bahçelievler’de sahte parfüm operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya düzenlenen operasyonda satışa hazır bin 790 şişe sahte parfüm ve sahte parfüm imalatında kullanılan ham madde ele geçirilirken, imalathanenin sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.Kocasinan Merkez Mahallesi’nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, belirtilen adresi fiziki takibe aldı.

Bahçelievler’de bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya düzenlenen operasyonda satışa hazır bin 790 şişe sahte parfüm ve sahte parfüm imalatında kullanılan ham madde ele geçirilirken, imalathanenin sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan Merkez Mahallesi’nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, belirtilen adresi fiziki takibe aldı. Binanın bodrumundaki depoda sahte parfüm imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine, 5 katlı apartmanın bodrumundaki kaçak imalathaneye Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa operasyon düzenlendi.
Kocasinan Merkez Mahallesi’nde tespit edilen adrese yapılan baskında, tanınan çeşitli markalara ait satışa hazır halde paketlenmiş bin 790 adet parfüm şişesi, bin 60 adet boş parfüm şişesi, 3 bin 860 adet parfüm kutusu, etiketler, aksesuarlar, 3 dolum makinesi ve parfüm imalatında kullanılan 32 bidon dolusu yaklaşık 400 litre kimyasal madde ele geçirildi.

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