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İSTANBUL- BAKAN SELÇUK VE BİLAL ERDOĞAN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ilk mezuniyet töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ - Beyza Nur GÜLER- Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ilk mezuniyet töreni, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir'deki yerleşkesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı.

"EĞİTİM İNSANI ŞİMDİYE UYANDIRMAKTIR"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim, insanı şimdiye uyandırmaktır. Geleceğe hazırlamak değildir. Eğitim eğer insanı şimdiye uyandıracaksa geçmişi ve geleceği şimdinin alanı içerisinde yeniden yorumlamaya gerek var" dedi.

Bakan Selçuk, "Özgeçmiş üzerinde çok durmamanızı ve kendinize bir öz gelecek yazmanızı tavsiye ederim. Eğer özgeçmiş üzerinde durmazsanız o zaman öz geleceğinizin ne olacağı konusu sizin zihninizde çok daha berrak bir şekilde ortaya çıkar. Kendinizin ötesinde birçok sorunun muhatabısınız ve artık kendiniz için çalışmayı bırakıp ne yapmanız gerektiği konusunda farklı bir sorgulamayı kendi içinizde yaşamanızı temenni ediyorum" diye konuştu

“BU ÜNİVERSİTENİN 200'ÜN ÜZERİNDEKİ ÜNİVERSİTEDEN BİRİ OLMASINI İSTEMEDİK"

Bilal Erdoğan ise, “Biz mütevelli heyeti olarak bu üniversitenin, Türkiye'de bulunan 200'ün üzerindeki üniversiteden biri olmasını istemedik. Bunu yapmak daha kolay. Bugün Türkiye'de vakıf üniversitesi denildiği zaman, maalesef ticari amaçla yolla çıkıldığını görüyoruz. Eğitim ticaretine saygı duymuyorum. Bir kariyer umudu olan insanlar için okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz. Biz bu üniversiteyi, o üniversitelerden bir tane daha olsun diye kurmadık. Bu üniversite, eksikliğini hissettiğimiz adeta bir misyon üniversitesi olarak kuruldu. Gerçekten fikir üretmek, düşünmek için, hayatlarını bunun uğruna harcayan insanların bir araya geleceği bir üniversite düşündük" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2'si doktora toplam 49 lisansüstü öğrenciye mezuniyet diplomaları verildi.

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